Zelensky e l’enigma Trump | Ha capito che Putin non è credibile ora sanzioni la Russia E prepara il rimpasto di governo a Kiev

In un panorama internazionale sempre più complesso, Zelensky si distingue per la sua abilità nel leggere tra le righe e adattarsi ai mutamenti di scena. Con Putin ormai messo in discussione e gli Stati Uniti coinvolti attivamente, il leader ucraino cerca di trarre il meglio da una giornata ricca di segnali contrastanti. Tra sanzioni imminenti e riforme interne, l'obiettivo resta chiaro: rafforzare l'Ucraina in vista di sfide sempre più ardue.

«Gli Usa hanno partecipato per la prima volta alla riunione della Coalizione dei volenterosi e stanno valutando nuove sanzioni alla Russia, ringrazio Trump per questi segnali». Si sforza di vedere il bicchiere mezzo pieno, Volodymyr Zelensky, alla fine di una giornata romana lunga e piena di segnali: contrastanti però. Certo stamattina alla Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina nella Capitale Zelensky ha raccolto l’abbraccio e il sostegno rinnovato dei principali leader europei – dalla premier e padrona di casa Giorgia Meloni al Cancelliere tedesco Friedrich Merz, sino alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen che ha annunciato il varo del nuovo Fondo europeo per la ricostruzione dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

