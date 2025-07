Jonas Vingegaard | Ieri deluso oggi sto meglio Pensavo a una settimana tranquilla invece…

Jonas Vingegaard, dopo una giornata difficile al Tour de France, ha ritrovato il sorriso e la determinazione. Deluso per il ritardo accumulato, ha subito reagito, coinvolgendo la squadra e puntando a riscrivere le carte in tavola. La corsa è ancora lunga, e il capitano della Visma Lease a Bike sa che con tenacia e strategia tutto può cambiare. La sfida è appena iniziata, e lui non si dà per vinto...

Jonas Vingegaard ha accusato un ritardo di 1’05” nei confronti di Tadej Pogacar nella cronometro di ieri al Tour de France e ora si trova a 1’13” di ritardo dallo sloveno. Il danese si è però ripreso nella frazione odierna e ha anche messo al lavoro i propri compagni di squadra per provare ad affaticare il rivale. Il capitano della Visma Lease a Bike ha fatto un punto della situazione: “ Non è stata una giornata facile. Non la più dura, chiaramente, ma sicuramente abbiamo avuto una partenza difficile poi ci siamo calmati quando è partita la fuga, anche se di nuovo nel finale è stata dura “. Il già due volte vincitore del Tour de France ha proseguito: “ Ieri è stata una giornata dura per me. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonas Vingegaard: “Ieri deluso, oggi sto meglio. Pensavo a una settimana tranquilla, invece…”

