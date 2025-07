Virgin River rinnovata per l' ottava stagione | è la serie più longeva di Netflix

Netflix sorprende i fan di Virgin River annunciando ufficialmente l’arrivo dell’ottava stagione, consolidando così il suo ruolo come la serie più longeva della piattaforma. Pochi giorni dopo aver concluso le riprese della settima, questa conferma rafforza l’amore per le storie emozionanti e i personaggi indimenticabili. Con nuovi episodi all’orizzonte, i protagonisti continueranno a regalarci emozioni e gocce di speranza. La saga di Virgin River si prepara a proseguire, lasciandoci con l’attesa di scoprire cosa riserva il futuro.

Netflix conferma l'ottava stagione di Virgin River, pochi giorni dopo la fine delle riprese della settima. Con questo nuovo ciclo di episodi, la serie diventa ufficialmente la più longeva per la piattaforma. Netflix ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Virgin River per un'ottava stagione. La notizia arriva a pochissima distanza dalla conclusione delle riprese del settimo capitolo della serie romantica con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson, consolidando così il suo status di cult per il pubblico della piattaforma. Un nuovo record per Virgin River Con questo rinnovo, Virgin River conquista un nuovo primato: è ora la serie scripted più longeva nella storia del colosso dello streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Virgin River rinnovata per l'ottava stagione: è la serie più longeva di Netflix

