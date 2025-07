Colle | Ue argine contro sopraffazione

Colle due argini contro la sopraffazione: un richiamo alla solidarietà e alla giustizia internazionale. Il presidente Mattarella, durante la conferenza sulla ripresa dell’Ucraina a Roma, ha sottolineato l'importanza di una pace giusta, condivisa e duratura, mettendo in guardia contro le imposizioni ingiuste che rischiano di fallire. L’Unione Europea deve rafforzare il suo impegno nel difendere il diritto internazionale, pilastro fondamentale per la stabilità globale. Solo così potremo garantire un futuro di pace duratura e rispetto reciproco.

20.45 Il presidente Mattarella alla Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina a Roma, ha ribadito che "la pace deve essere giusta, condivisa e duratura, non una resa alla sopraffazione del più forte". Ha avvertito che una pace imposta su basi ingiuste "è destinata a fallire" e che la guerra coinvolge l'intera comunità internazionale. Difendere il diritto internazionale, ha detto,"non è un esercizio astratto, ma un principio universale. L'Ue "deve riaffermare la sua identità contro le logiche di potenza e a favore di un mondo libero". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: sopraffazione - argine - internazionale - pace

