Calcio Foggia scelto il nuovo direttore sportivo | è Carlo Musa

Il Calcio Foggia 1920 dà il benvenuto a Carlo Musa, il nuovo Direttore Sportivo per la stagione 2025/26. Con un percorso tutto in crescita tra Serie D e Lega Pro, Musa porta con sé entusiasmo e competenza, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi per il club. Un passo significativo che promette di rafforzare la squadra e di avvicinare i tifosi a traguardi ambiziosi.

Il Calcio Foggia 1920 e l’Amministratore giudiziario sono lieti di annunciare l’ingresso di Carlo Musa come nuovo Direttore Sportivo per la stagione 202526. Nato a Roma il 5 febbraio 1990, Musa muove i primi passi alla corte della Lupa Roma in Serie D. Nell’agosto 2018 approda all’Avellino. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

