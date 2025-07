Tragedia in spiaggia a Montalto di Castro 17enne scava buca e muore sepolto dalla sabbia

Una giornata di svago si trasforma in tragedia a Montalto di Castro, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita sepolto dalla sabbia durante un gioco sulla spiaggia. Un incidente che scuote la comunità e richiama l'attenzione sulla sicurezza nei momenti di svago. La vicenda ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole e vigilare sui giovani, affinché simili tragedie non si ripetano.

(Adnkronos) – Tragedia in spiaggia a Montalto di Castro, nel Viterbese. Un giovane di 17 anni è morto sepolto dalla sabbia dopo aver scavato una buca profonda circa un metro e mezzo. E' successo nel pomeriggio in un tratto di lido nei pressi del camping Villaggio California. Secondo quanto si apprende, il ragazzo stava giocando .

