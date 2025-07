Business della droga da 70mila euro e armi fuorilegge | 5 arresti dei carabinieri | VIDEO

Un’operazione lampo dei carabinieri ha smantellato una piazza di spaccio e traffico illecito di armi, con un giro d’affari di 70 mila euro. L’intervento a Grazzanise e Santa Maria la Fossa ha portato all’arresto di cinque persone e al sequestro di sostanze stupefacenti e armi fuorilegge. Un duro colpo alla criminalità che dimostra come la legalità possa prevalere sulla strada.

Smantellata una piazza di spaccio, operativa a Grazzanise e Santa Maria la Fossa, con un volume d’affari di 70mila euro. I carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 persone (3 in carcere, 2 ai domiciliari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

