Antonella Clerici come ha reagito all’addio di Gigi D’Alessio a The Voice e i progetti tv per l’autunno

Antonella Clerici si prepara a una stagione televisiva 2025 ricca di sorprese e sfide, mantenendo intatta la sua passione e determinazione. Nonostante le voci e i cambiamenti nel panorama tv, lei ribadisce con forza: «Mi danno per scontata, ma io ci sono sempre.» Tra relax e impegni, la conduttrice conferma di essere pronta a conquistare il pubblico con quella grinta che la contraddistingue. La sua storia è un inno alla perseveranza e all’amore per il suo mestiere.

Antonella Clerici: ‘Mi danno per scontata, ma io ci sono sempre ‘. Tra una passeggiata sulla spiaggia e un pomeriggio immersa nei boschi della Normandia, Antonella Clerici ricarica le batterie in vista di una stagione televisiva 2025 che la vedrà protagonista assoluta del palinsesto Rai. Intervistata da Chi, la conduttrice parla con sincerità di carriera, fatica e passione. «Sono abitudinaria, è vero. E se avessi voluto cambiare, lo avrei fatto vent’anni fa. Ma oggi la mia priorità è stare bene dove sono, facendo quello che amo». Tutti i programmi che vedranno Clerici in prima linea in Rai. Il suo autunno si apre con tre impegni fissi: È sempre mezzogiorno, lo show di cucina e intrattenimento che ha ormai fidelizzato il pubblico del daytime. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Antonella Clerici, come ha reagito all’addio di Gigi D’Alessio a The Voice e i progetti tv per l’autunno

Antonella Clerici senza filtri: tra addii, nuovi progetti e verità scomode - Antonella Clerici, regina indiscussa della televisione italiana, si apre senza filtri tra addii, nuovi progetti e verità scomode.

