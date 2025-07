La casa editrice di Landini è un pozzo senza fondo Allarme rosso per i conti

La casa editrice di Landini si trova in un vero e proprio pozzo senza fondo, con allarmi rossi per i conti. Nonostante gli sforzi di salvataggio dello scorso anno, tra cui ispezioni e aumenti di capitale, la situazione rimane critica: la Futura srl chiude il bilancio 2024 con un calo di fatturato e una perdita ancora piĂą grave rispetto al 2023. I ricavi, riferisce...

Nonostante i tentativi di salvataggio messi in campo lo scorso anno, tra cui un'ispezione e un aumento di capitale, l'attivitĂ editoriale della Cgil continua a registrare numeri complicati. La Futura srl, la societĂ controllata dalle federazioni territoriali e di categoria del sindacato guidato da Maurizio Landini, ha chiuso il bilancio 2024 con un ulteriore calo di fatturato e una perdita ancora piĂą pesante rispetto al 2023. I ricavi, riferisce Open, sono scesi a 2.986.752 euro, quasi mezzo milione in meno rispetto all'anno precedente. Ancora peggio sul fronte del risultato netto, con un passivo di 4. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La casa editrice di Landini è un pozzo senza fondo. Allarme rosso per i conti

