Juve Costa verso lo Sporting | finanzia l’arrivo del pupillo di Tudor

La Juve si sta guardando attorno ed ora, con la cessione di Alberto Costa allo Sporting Lisbona, si può accelerare per regalare ad Igor Tudor un autentico pupillo. Si tratta di un nome nuovo che può fare davvero comodo. Andiamo a vedere le ultime. Per i bianconeri sono ore a dir poco cruciali in sede di calciomercato. La squadra, in questo momento, è un cantiere aperto, dal momento che da un lato la rosa è numericamente extralarge, dall'altra ci sono tanti, troppi esuberi che gravano in maniera importantissima sulle spese. A partire da Dusan Vlahovic fino ad arrivare a Nico Gonzalez, senza dimenticare i vari Douglas Luiz, Timothy Weah et similia.