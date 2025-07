I manager italiani deludono metà dei lavoratori | per molti il voto è sotto al 6

Il rapporto tra manager italiani e dipendenti si rivela spesso deludente, con oltre la metà degli impiegati che assegna loro un voto sotto il 6. Nonostante l'ideale di un leader empatico, autorevole e promotore di crescita, la realtà dipinge uno scenario fatto di poca chiarezza, diffidenza ed egocentrismo. Due lavoratori su tre hanno già deciso di cambiare rotta, lasciando almeno un...

Empatico, autorevole, onesto e promotore di crescita. È questo il ritratto del manager ideale per i lavoratori italiani. La realtà, però, è molto diversa. La metà dei dipendenti boccia i propri capi, attribuendo loro un punteggio inferiore a 6. Molti li descrivono come poco chiari (38%), diffidenti (29%), non propensi a favorire la crescita professionale (26%) ed egocentrici (19%), tanto che due lavoratori su tre hanno lasciato almeno un impiego a causa del proprio responsabile. Questi sono alcuni dei dati emersi dall’analisi della società di recruiting internazionale HAYS Italia, che ha confrontato le aspettative verso i manager ideali con la realtà dei responsabili aziendali, intervistando un campione di oltre 500 lavoratori italiani. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it