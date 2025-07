Fonti | Birmingham City esplora il mercato asiatico per firmare la nuova ala

Birmingham City si prepara a fare un colpo di mercato esplorando il vibrante panorama asiatico. La squadra inglese punta a rafforzare l’attacco nelle prossime sessioni di trasferimento, monitorando due talentuose ali provenienti dal Giappone e dalla Corea del Sud. Tra i nomi spicca Taichi Hara, attuale giocatore del Kyoto, che potrebbe presto vestire la maglia blues. Un investimento strategico volto a sorprendere i tifosi e rilanciare le ambizioni del club.

Birmingham City sta esplorando il mercato dell'Asia orientale mentre cercano di rafforzare le loro opzioni di attacco nelle prossime finestre di trasferimento, con il club che monitora due promettenti ali provenienti dal Giappone e dalla Corea del Sud. Secondo le informazioni fornite dalle fonti vicine all'industria degli agenti, Birmingham ha aggiunto Taichi Hara, che attualmente gioca per Kyoto Sanga nella J1 League del Giappone, alla loro lista interna come potenziale firma. L'ala 26enne ha impressionato nelle recenti partite della J1 League con la sua qualità che ha attirato l'attenzione degli scout che valutano talenti accessibili in grado di adattarsi alle esigenze del gioco in Inghilterra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com