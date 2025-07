Nato 1998 vs 2022 dai bombardamenti in Serbia e Kosovo alla guerra in Ucraina l’espansione ad Est dietro lo scoppio dei conflitti

Negli ultimi 25 anni, l'Europa ha assistito a un'evoluzione geopolitica senza precedenti. Dai bombardamenti in Kosovo nel 1998 alla guerra in Ucraina del 2022, i conflitti hanno accelerato l'espansione della NATO verso est, circondando la Russia. In questo tempo, ben 10 Paesi si sono uniti all'Alleanza Atlantica, trasformando il panorama europeo e alimentando nuove tensioni. Ma cosa significa davvero questa espansione?

Negli ultimi 21 anni 10 Paesi dell'Europa sono entrati a far parte della Nato, circondando la Russia. Solo nel 2004 hanno aderito Bulgaria, Estonia, Lettonia, Romania, Slovacchia e Slovenia. Nel 2009 è stato il turno dell'Albania, nel 2017 del Montenegro, nel 2020 della Macedonia del Nord, nel 2023.

