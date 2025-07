Benevento carisma da vendere e leader indiscusso | ufficiale Maita in giallorosso

Il Benevento si prepara a scrivere un nuovo capitolo di grande carisma e leadership, con l’arrivo ufficiale di Mattia Maita in giallorosso. Un acquisto che conferma il vero amore tra il centrocampista e i colori sanniti, pronto a infiammare il centrocampo e a portare quella grinta che da sempre contraddistingue il club. Certi amori non finiscono, e questa nuova avventura promette emozioni forti: il tempo di lettura è di soli 2 minuti.

Certi amori non finiscono, f anno dei giri immensi e poi ritornano. Sono parole di una canzone di Antonello Venditti che calzano a pennello per l'approdo di Mattia Maita al Benevento, acquisto ufficializzato dalla società di via Santa Colomba. L'ormai ex centrocampista del Bari, pupillo di mister Auteri che stravede per lui dopo averlo allenato in Puglia ed al Catanzaro, nel recente passato era stato spesso ad un passo dal vestire la maglia della Strega, ma poi per un motivo o per l'altro l'affare era sempre saltato. Questa volta ci ha pensato il presidente Vigorito in persona a scendere in campo mettendo sul piatto argomenti convincenti che hanno spinto Maita sposare il progetto giallorosso facendogli firmare un contratto fino al 2028 con opzione per un ulteriore anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it