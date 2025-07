Scava una buca in spiaggia ci entra e viene inghiottito dalla sabbia | morto un 17enne Il padre dormiva sotto l' ombrellone

Una tragica fatalità scuote la spiaggia di Montalto di Castro: un adolescente romano di 17 anni, mentre giocava sulla sabbia, è sprofondato in una buca e inghiottito dalla sabbia stessa. La scena si è conclusa in tragedia, lasciando i familiari sgomenti. Questo drammatico incidente ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione alla sicurezza anche nei momenti di relax.

Tragedia in spiaggia, muore un 17enne romano. Questo pomeriggio, intorno alle 15, un ragazzo è deceduto mentre si trovava al lido di Montalto di Castro (Viterbo) con la sua famiglia.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Scava una buca in spiaggia, ci entra e viene inghiottito dalla sabbia: morto un 17enne. Il padre dormiva sotto l'ombrellone

In questa notizia si parla di: 17enne - spiaggia - scava - buca

Scava una buca in spiaggia e viene inghiottito dalla sabbia: morto un 17enne, stava giocando con i fratellini - Una giornata di svago si è trasformata in tragedia a Montalto di Castro, nel Viterbese, quando un ragazzo di 17 anni, mentre giocava con i fratellini, è rimasto vittima di un incidente mortale.

Tragedia in spiaggia a Montalto di Castro, 17enne scava buca e muore sepolto dalla sabbia; Viterbo, 17enne scava una buca in spiaggia e muore sepolto dalla sabbia; Montalto di Castro, scava una buca in spiaggia e muore travolto a 17 anni dalla sabbia.

Tragedia in spiaggia a Montalto di Castro, 17enne scava buca e muore sepolto dalla sabbia - Il ragazzo si è introdotto nella buca profonda circa un metro e mezzo ma le pareti di sabbia gli sono crollate addosso ... Come scrive msn.com

Ragazzo di 17 anni scava una buca in spiaggia, ci entra e viene inghiottito dalla sabbia: morto. Il padre dormiva sotto l'ombrellone - Questo pomeriggio un ragazzo è deceduto mentre si trovava al lido di Montalto di Castro con la sua famiglia. Segnala msn.com