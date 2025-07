ops di bper su bps superata la soglia minima del 35 per cento

L'Ops di BPER su BPS ha superato con successo la soglia minima del 35%, attestando un forte interesse degli investitori e segnando un passo decisivo verso la finalizzazione dell'operazione. Con oltre 162 milioni di richieste, l'adesione si conferma come un risultato positivo e promettente per il futuro delle due istituzioni. La strada è ormai tracciata: l'operazione si avvicina alla sua piena realizzazione, aprendo nuove opportunità nel panorama bancario italiano.

Nell'ambito dell' offerta di scambio volontaria totalitaria ( Ops ) promossa da Banca Popolare dell'Emilia Romagna su Banca Popolare di Sondrio, il 10 luglio sono state presentate 41.206.167 richieste di adesione, che portano il totale a quota 162.496.879, pari al 35,96 per cento del capitale dell'istituto valtellinese. Bper ha pertanto superato la soglia minima del 35 per cento che può accettare per rendere efficace l'operazione. L'Ops su Bps, che è iniziata il 16 giugno e terminerĂ l' 11 luglio, è dunque valida. L'istituto modenese ha indicato come condizione per il successo dell'offerta il raggiungimento di almeno il 50 per cento piĂą una azione del capitale di Popolare Sondrio, in modo da poter esercitare il controllo di diritto sulla banca.