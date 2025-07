Incidenti ' click day' a Napoli il ministro Piantedosi | Grave e inaccettabile quanto accaduto

L’incidente di oggi a Napoli, durante il Click Day, è un episodio che non possiamo ignorare. Otto agenti della Polizia di Stato sono rimasti feriti mentre cercavano di mantenere l’ordine in un momento cruciale per i cittadini. La gravità di quanto accaduto richiede attenzione e solidarietà. A loro va il nostro rispetto e gratitudine per il coraggio dimostrato nel garantire la sicurezza di tutti.

"Quanto accaduto a Napoli oggi è grave e inaccettabile. Otto agenti della Polizia di Stato sono rimasti feriti mentre facevano il loro dovere, come ogni giorno, per garantire l’ordine e la sicurezza. A loro va la mia piena solidarietà e il più sentito ringraziamento per il servizio che svolgono". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

