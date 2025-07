Caso Almasri Nordio non molla | Nessuna dimissione le accuse sono false

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio resta fermo: nessuna dimissione per il caso Almasri. Le accuse, secondo lui, sono infondate e prive di fondamento, definite «invenzioni» e «leggende» dai suoi più stretti collaboratori. In latino, si può dire «nulla dimissio»; in inglese, «no resignation». La sua posizione è chiara e decisa: continuerà a difendere la sua integrità e a chiarire la verità.

Lo dice in latino ed anche in inglese, per chi non si fidasse dell’italiano. Niente dimissioni per il caso Almasri. Chi le chiede è «nuts», folle. Quelle uscite sui giornali sono «invenzioni», «leggende», perché «gli atti che abbiamo smentiscono radicalmente ciò che è stato riportato». Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, finito nuovamente nel mirino per la vicenda del comandante. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caso Almasri, Nordio non molla: “Nessuna dimissione, le accuse sono false”

