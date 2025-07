Ucraina Mattarella | Kyev non è sola crediamo convintamente in Conferenza

In un momento di grande incertezza per l'Ucraina, il presidente Mattarella sottolinea l'impegno dell'Italia e della comunità internazionale nel garantire che Kiev non sia mai sola. Durante la Conferenza sulla ricostruzione a Roma, ha ribadito con convinzione che il supporto collettivo è fondamentale per un futuro di pace e stabilità. La solidarietà globale rappresenta la chiave per costruire un domani migliore, insieme.

Roma, 10 lug. (askanews) – “Oggi è piu che mai cruciale che Kiev avverta che non è sola: questo messaggio è il primo significato di questa Conferenza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina che si svolge a Roma. “La Repubblica italiana ha organizzato con l’Ucraina questa conferenza con uno sforzo condiviso con tanti paesi che hanno lavorato in maniera corale – ha aggiunto il capo dello Stato – Crediamo convintamente a questa iniziativa insieme ai partner che sostengono saldamento il popolo ucraino”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: conferenza - ucraina - mattarella - sola

La giornalista ucraina si commuove in conferenza stampa con Trump. Lui colpito: “Suo marito è in guerra?” - Durante la conferenza stampa al vertice NATO all'Aja, un momento carico di emozione ha catturato l'attenzione di tutti: la giornalista ucraina Myroslava Petsa si è commossa mentre interrogava Donald Trump sui missili Patriot per l'Ucraina.

UCRAINA | "Oggi è più che mai cruciale che Kiev avverta che non è sola", afferma Mattarella alla Conferenza di Roma. #ANSA Vai su X

File, litigi e caos al Palazzo dei Congressi all'Eur a Roma hanno aperto la prima giornata della Conferenza sulla ripresa ucraina, co-organizzata dall'Italia e dall'Ucraina e ospitata al vicino Centro Congressi della Nuvola Vai su Facebook

Ucraina, Mattarella: 'Dalla conferenza di Roma un messaggio chiaro, Kiev non è sola'; Conferenza sull'Ucraina, Mattarella: Kiev non è sola. La pace sia giusta o avrà vita breve; Ucraina, Mattarella: Kyev non è sola, crediamo convintamente in Conferenza.

Mattarella alla Conferenza sull’Ucraina: “Da Roma messaggio chiaro, Kiev non è sola” - Nel suo intervento a conclusione della prima giornata di lavori della Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Roma, il presidente della Repubblica ... Da fanpage.it

Meloni: «Impegni da oltre 10 miliardi a Conferenza Ucraina». Mattarella: «Da Roma messaggio chiaro, Kiev non è sola» - Doveva essere l’appuntamento per dare impulso concreto alla rinascita dell’Ucraina a seguito di una tregua. Scrive ilsole24ore.com