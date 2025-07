Maturità Novara difende ancora gli studenti in protesta | Il loro gesto va ascoltato non punito

In un’epoca in cui il dialogo e l’empatia sono fondamentali, il pedagogista Daniele Novara si schiera al fianco degli studenti in protesta contro la maturità. La sua posizione invita a riflettere sull’importanza di ascoltare i giovani e di comprendere le ragioni dietro il loro gesto, piuttosto che punirli. Un messaggio potente per un sistema scolastico che deve evolversi, riconoscendo il valore del confronto e del rispetto reciproco.

Il pedagogista Daniele Novara ha espresso piena solidarietà agli studenti che hanno deciso di protestare non sostenendo l'esame orale di maturità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Daniele Novara: “Vi spiego perché l’esame di maturità è un rito folcloristico fuori dal tempo. Studenti, niente ansia: la vita è un’altra cosa” - L’esame di maturità, un rito che spesso sembriamo vivere più come una tradizione folkloristica che come un passo importante verso il futuro.

