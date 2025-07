roma a 9 anni vive in mezzo alla droga e ai rifiuti salvata dagli agenti arrestati il padre e un amico

Roma, 9 anni, viveva tra rifiuti e droga, una realtà drammatica che rischiava di inghiottirla. Grazie a una segnalazione anonima su YouPol, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti, salvandola da un ambiente insalubre e pericoloso. L’arresto del padre e di un suo collega ha rappresentato un atto di coraggio e speranza. Questa storia dimostra come l’attenzione della comunità possa fare la differenza nel proteggere i più deboli.

Viveva in casa con il papà ed un suo "collega" in affari, circondata da rifiuti e droga. Una bambina di 9 anni è stata tratta in salvo dalla Polizia di Stato, che ha arrestato i due uomini, ora accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Tutto è iniziato da una segnalazione giunta in forma anonima sull'App YouPol, che segnalava la presenza, in un'abitazione di via Camassi,.