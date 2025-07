Italia salari sempre più bassi | -7,5% dal 2021

In Italia, la tanto discussa questione dei salari continua a preoccupare, con un calo del 75% dal 2021 secondo il rapporto OECD sulle Prospettive Occupazionali 2025. I dati emergenti dipingono un quadro allarmante, che evidenzia come i salari siano sempre più bassi, influenzando profondamente la qualità della vita e il futuro economico del paese. L'articolo Italia, salari sempre più bassi: analizza le cause, le conseguenze e le possibili soluzioni per invertire questa tendenza preoccupante.

Da quanto emerso dal rapporto sulle Prospettive Occupazionali 2025 dell’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD), sono sempre più bassi i salari in Italia. SALARI IN DISCESA – Dal rapporto redatto dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD) e presentato a Parigi, sede dell’organizzazione, appare chiara la situazione dei salari italiani: . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: organizzazione - oecd - salari - italia

L’Italia si conferma maglia nera in tema di stipendi. A certificarlo è ancora l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che, nell’Oecd Employment Outlook 2025, scrive che il nostro Paese “ha registrato il calo più significativo dei salari reali tr Vai su Facebook

Italia: salari in caduta libera, nel 2025 si registra -7,1% rispetto al 2021; L'allarme dell'Ocse: In Italia gli stipendi reali sono scesi del 7,5% rispetto al 2021. È il peggior calo tra le economie più avanzate; Ocse: in Italia salari reali -7,5% a inizio 2025 su 2021.

Italia, salari sempre più bassi: -7,5% dal 2021 - Da quanto emerso dal rapporto sulle Prospettive Occupazionali 2025 dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD), sono ... Lo riporta dailynews24.it

Italia: salari in caduta libera, nel 2025 si registra -7,1% rispetto al 2021 - 'L'Italia ha registrato il calo più significativo dei salari reali tra tutte le principali economie dell'Ocse': è quanto si legge nel rapporto sulle Prospettive Occupazionali 2025 dell'OCSE, l'Organiz ... Riporta msn.com