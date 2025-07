Rider contromano in bici finisce contro un' auto

Un incidente spettacolare e pericoloso si è verificato nel pomeriggio del 10 luglio: un rider contromano in bici elettrica si scontra frontalmente con un'auto, finendo in ospedale. Dai primi accertamenti della polizia locale, l'uomo stava percorrendo via Bubba contromano prima di schiantarsi contro un veicolo in manovra. La dinamica dell'incidente sottolinea l'importanza di rispettare le regole stradali per la sicurezza di tutti.

Un rider è finito all'ospedale nel pomeriggio del 10 luglio dopo essersi scontrato frontalmente con un'auto. Dai primi accertamenti svolti dalla polizia locale, l'uomo in sella a una bici elettrica stava percorrendo via Bubba contromano quando si è schiantato contro un'auto che stava svoltando da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

