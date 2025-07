Lorenzo Ciofo muore a 27 anni a Cattolica precipitando dal quarto piano | Un incidente

Una tragedia scuote Cattolica: Lorenzo Ciofo, solo 27 anni, perde la vita in un incidente misterioso. La Procura di Rimini ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause di questa fatale caduta dal quarto piano, ipotizzando una tragica fatalità . Mentre le indagini proseguono, il dolore e il silenzio avvolgono amici e familiari, sperando in una verità che possa portare pace.

La Procura di Rimini ha aperto un’inchiesta. L’ipotesi è che l’agente immobiliare sia stato vittima di una caduta accidentale. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Lorenzo Ciofo muore a 27 anni a Cattolica precipitando dal quarto piano: “Un incidente”

In questa notizia si parla di: lorenzo - ciofo - muore - anni

Lorenzo Ciofo, morto a 27 anni dopo essere caduto dal balcone - Una tragedia sconvolgente scuote la cittĂ di Viterbo: Lorenzo Ciofo, giovane agente immobiliare di appena 27 anni, ha perso la vita dopo un tragico incidente a Cattolica.

Cade dal balcone e muore, Lorenzo Ciofo aveva 27 anni: nessuna pista esclusa Vai su X

Muore a 27 anni cadendo dal balcone Cattolica – Lorenzo Ciofo lavorava come agente immobiliare, era originario di Viterbo ARTICOLO: attolica – Lorenzo Ciofo lavorava come agente immobiliare, era originario di Viterbo Muore a 27 anni cadendo dal balcon Vai su Facebook

Lorenzo Ciofo morto a Cattolica dopo un volo dal balcone; Cattolica, l'agente immobiliare Lorenzo Ciofo muore a 27 anni: «Un incidente, è precipitato dal balcone»; Cade dal balcone e muore a 27 anni: aperta un'inchiesta, l'ipotesi è quella dell'incidente.

Tragedia a Cattolica, Lorenzo Ciofo muore a 27 anni cadendo dal balcone - Lorenzo Ciofo, 27 anni, originario di Viterbo, è morto a Cattolica, dove lavorava come ... Secondo msn.com

Cade dal balcone e muore, Lorenzo Ciofo aveva 27 anni: nessuna pista esclusa - È caduto da un balcone ed è morto a soli 27 anni Lorenzo Ciofo. Da msn.com