Inseguito dalla polizia a Milano 40enne sperona una Volante e scappa | arrestati un 21enne e un 22enne

Un inseguimento ad alta tensione scuote le strade di Milano: un uomo di 40 anni, sospettato di spaccio, sfugge alla polizia speronando una volante e dando il via a un rocambolesco inseguimento. Nel frattempo, il suo fratello di 21 anni e un 22enne vengono arrestati, mentre nelle loro mani vengono sequestrati oltre 10 chili tra cocaina ed eroina. Una vicenda che mette in luce la lotta contro il traffico di droga in città. Continua a leggere…

Un 40enne, presunto spacciatore, è riuscito a seminare la polizia durante un inseguimento a Milano. Suo fratello 21enne e un 22enne, invece, sono stati arrestati. Sequestrati oltre 10 chili tra cocaina ed eroina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Furti al bancomat con esplosivi artigianali: la polizia ferma quattro persone. Il video dei colpi a Milano - La polizia di Milano ha arrestato quattro persone coinvolte in furti al bancomat con esplosivi artigianali.

Rapine sui treni Milano-Lecco, arrestati due minorenni: agivano durante le fermate Due ragazzi di 16 e 17 anni, residenti nel Lecchese, sono stati arrestati dalla Polizia ferroviaria con l’accusa di aver compiuto tre rapine a bordo dei treni regionali sulla linea Mi Vai su Facebook

Donna trovata morta in auto a Milano, indaga la polizia. Una donna sui 40 anni è stata trovata morta in auto ieri sera in via Valtellina, nella zona nord della città. L'auto ha targa romena. Sul posto la squadra mobile. Vai su X

