Il calciomercato dell'Inter si anima con l'affare Aleksandar Stankovic, talento classe 2005, al centro di un intreccio di mercato che coinvolge anche il Milan. Con il Brugge che accelera e i dirigenti belgi in Italia, le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro del giovane centrocampista. Tra nuovi sviluppi e possibili colpi di scena, il destino di Stankovic si deciderà nei prossimi giorni. L’attesa cresce, e il mercato non smette di sorprendere.

L’intreccio di mercato. Sono ore decisive per il futuro di Aleksandar Stankovic, giovane centrocampista classe 2005 del calciomercato Inter, con il Bruges che ha messo gli occhi su di lui. La trattativa tra i due club, come rivelato da Calciomercato.com, si sta intensificando, con l’arrivo in Italia dei dirigenti belgi, il direttore sportivo Devy Rigaux e il direttore generale Bob Madou, che si sono recati nella sede dell’Inter per incontrare la dirigenza nerazzurra e discutere i dettagli del trasferimento del talento serbo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, l’affare per Aleksandar Stankovic al Brugge entra nel vivo: assist involontario al Milan?

