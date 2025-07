A Londra luci su Sinner-Djokovic finale donne Anisimova-Swiatek

Londra si prepara a vivere un weekend indimenticabile di tennis, con le luci su Sinner e Djokovic che si sfideranno nel secondo match sul Centrale di Wimbledon. Mentre il serbo punta alla conquista del titolo, l’azzurro sogna la prima finale in carriera. La suspense è alle stelle: chi emergerà vittorioso tra questa sfida ricca di emozioni e storia? Il grande spettacolo sta per cominciare.

Il big match fra l'azzurro e il serbo domani sarà il secondo sul Centrale di Wimbledon. LONDRA (INGHILTERRA) - Tutto pronto per le semifinali maschili della 138esima edizione di Wimbledon. Jannik Sinner è a caccia della prima finale in carriera agli Championships. Il numero 1 del mondo troverà dall'.

