Metro e bus gratis per 6 mesi a Napoli ma è una truffa | annuncio fake della card Anm

Attenzione, napoletani! Una falsa promozione promette trasporti gratuiti per 6 mesi con una card omaggio, ma è solo una truffa. Un nuovo annuncio fake dell’ANM circola online, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. La denuncia di Unico Campania è chiara: "Non cliccate!" Restate vigili e informati, perché la vostra sicurezza viene prima di tutto. Continua a leggere per scoprire come difendersi da queste frodi.

Nuovo annuncio truffa promette trasporti gratuiti a Napoli per 6 mesi con una card omaggio. Unico Campania presenta denuncia: "Non cliccate". 🔗 Leggi su Fanpage.it

