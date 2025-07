Al via il primo Piano Nazionale per l’invecchiamento attivo | il Governo Meloni apre il confronto con le parti sociali

Il governo Meloni ha dato il via al primo Piano Nazionale per l’invecchiamento attivo, un progetto ambizioso che mira a promuovere benessere, inclusione sociale e prevenzione delle fragilità tra gli anziani. Un passo fondamentale verso una società più equa e solidale, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze e il ruolo della terza età. Continuate a seguirci per scoprire come si svilupperanno queste iniziative e quali benefici porteranno alle generazioni future.

È stato avviato oggi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il tavolo di confronto per la redazione del primo “Piano Nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana”. A darne notizia è Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e deputata di Fratelli d’Italia. All’incontro hanno preso parte rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo Settore e delle categorie professionali del comparto. L’obiettivo del Piano è promuovere una strategia integrata a favore della terza età, capace di orientare le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Al via il primo Piano Nazionale per l’invecchiamento attivo: il Governo Meloni apre il confronto con le parti sociali

In questa notizia si parla di: sociali - piano - primo - nazionale

