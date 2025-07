Vlahovic Napoli clamorosa indiscrezione di mercato! Contatti tra l’entourage del numero 9 bianconero e il DS Manna | ecco cosa è filtrato da questo incontro tra le due parti!

Clamorose indiscrezioni di mercato scuotono il calcio italiano: contatti tra l’entourage di Vlahovic e il D.S. Manna del Napoli rivelano un forte interesse per l’attaccante juventino. La possibile svolta nel futuro del centravanti serbo accende le speranze dei tifosi partenopei, mentre la trattativa sembra entrare nel vivo. Ma cosa potrebbe davvero cambiare nel panorama della Serie A? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Vlahovic Napoli, contatti avvenuti tra il centravanti classe 2000 e il DS Manna: forte interesse per l’attaccante della Juventus. Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei temi più discussi nel calciomercato estivo, con il Napoli che si è inserito prepotentemente nella corsa per il centravanti serbo. Secondo quanto rivelato dal giornalista Paolo Paganini della Rai sul suo profilo X, il Napoli ha avuto un contatto diretto con l’entourage di Vlahovic attraverso il suo Direttore Sportivo, Giovanni Manna. Questo incontro si inserisce in un momento di forte interesse da parte del club partenopeo per rinforzare l’attacco in vista della nuova stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Napoli, clamorosa indiscrezione di mercato! Contatti tra l’entourage del numero 9 bianconero e il DS Manna: ecco cosa è filtrato da questo incontro tra le due parti!

