Al San Paolo di Fuorigrotta si recupera l' udito in day surgery

Al San Paolo di Fuorigrotta, un innovativo intervento in day surgery sta rivoluzionando il recupero dell'udito. Nell’Unità di Otorinolaringoiatria, diretta dal dottor Giuseppe Panetti, sono state impiantate protesi acustiche "OSIA" in grado di superare barriere uditive prima insormontabili. Un passo avanti straordinario verso un futuro in cui il senso dell’udito si riscopre e si rinnova.

