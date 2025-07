Concerto annullato in Valle d’Aosta l’annuncio di Simone Cristicchi che preoccupa i fan | Ho una paralisi facciale

Un'improvvisa paralisi facciale ha costretto Simone Cristicchi a rinunciare al suo atteso concerto al Forte di Bard, in Valle d’Aosta, previsto per sabato 12 luglio. La notizia ha preoccupato i fan, che speravano in un rapido recupero. Con sincerità e coraggio, il cantautore romano ha condiviso la sua situazione sui social, lasciando tutti sperare in una pronta guarigione. La sua forza e autenticità continuano a ispirare chi lo segue con affetto.

È stata un « paralisi facciale » a costringere Simone Cristicchi a cancellare il concerto previsto per sabato 12 luglio al Forte di Bard, in Valle D’Aosta, nell’ambito della rassegna Aostaclassica. Gli organizzatori dell’evento avevano inizialmente parlato di « un improvviso problema di salute », ma è stato lo stesso cantautore romano, giovedì 10 luglio, a confermare la notizia attraverso un post pubblicato sui propri canali social. Cristicchi ha spiegato di essere stato colpito dalla paralisi di Bell, una condizione neurologica che coinvolge il nervo facciale e provoca una paralisi temporanea di un lato del volto. 🔗 Leggi su Open.online

