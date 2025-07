Tragedia in un' abitazione | scoppia un incendio uomo muore tra le fiamme

Una tragedia sconvolge Faenza nel tardo pomeriggio di giovedì: un incendio in un appartamento di via Silvio Pellico ha causato la morte di un uomo, sorpreso dalle fiamme e dal fumo. L'intervento tempestivo dei residenti e dei vigili del fuoco non è stato sufficiente a salvare la vittima. Un dramma che sottolinea quanto possa essere fragile la sicurezza domestica e l'importanza della prevenzione.

Tragedia nel tardo pomeriggio di giovedì a Faenza, dove un uomo ha perso la vita. Attorno alle 18 si è sviluppato un incendio in un appartamento al civico 4 di via Silvio Pellico, nel Borgo Durbecco. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti, che hanno notato il fumo uscire da una finestra. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: tragedia - incendio - uomo - abitazione

