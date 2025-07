Bibbiano scontro dopo la sentenza | Meloni e Di Maio chiedano scusa

Dopo la sentenza che ha scosso Bibbiano, il dibattito si infiamma: Meloni e Di Maio sono chiamati a rispondere delle loro parole passate, mentre Bonaccini invita i leader nazionali a dimostrare dignità e chiedere scusa. È giunto il momento di affrontare con sincerità le responsabilità e ricostruire la fiducia su una delle pagine più delicate della nostra storia recente. La verità può finalmente emergere?

Bibbiano (Reggio Emilia), 10 luglio 2025 – “ Se avete un minimo di dignità, scusatevi. E adesso sì: parlateci di Bibbiano». L’attacco ad alzo zero del parlamentare europeo, ed ex governatore dell’Emilia-Romag na, Stefano Bonaccini, rivolto in particolare a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sintetizza il pensiero del centrosinistra all’indomani della sentenza del processo di primo grado sulla vicenda ’Angeli e Demoni ’. Ma il pronunciamento del tribunale di Reggio, che ha smontato il castello accusatorio della Procura sul fatto che nella zona della Val d’Enza vi fossero, in seno ai servizi sociali, « ladri di bambin i» che li toglievano alle famiglie per lucrare vantaggi economici, non ha fermato lo scontro tra centrodestra e centrosinistra, che va avanti fin dal 2019. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it