Novate donati 115 ventilatori ai detenuti

insopportabile durante le ondate di calore. Per questo motivo, in un gesto di solidarietà e attenzione umana, diverse realtà piacentine hanno deciso di donare 115 ventilatori ai detenuti, portando sollievo e conforto in un contesto spesso trascurato. Questo gesto testimonia come la comunità possa fare la differenza, unendo le forze per migliorare le condizioni di vita di chi si trova in situazioni di bisogno.

In arrivo 115 ventilatori per i detenuti del carcere delle Novate. A consegnarli sono state alcune realtà piacentine, dopo l’appello del direttore, Andrea Romeo. «La casa circondariale delle Novate ha un problema di sovraffollamento e la sua struttura è di cemento armato. Ne deriva che il caldo è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

