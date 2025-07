Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2025 ore 20 | 25

Se vi trovate nelle strade di Roma e del Lazio, è importante rimanere aggiornati sulla situazione del traffico. Secondo gli ultimi dati di Astral Infomobilità del 10 luglio 2025, ci sono code sul tratto urbano della Roma-Teramo e sul Grande Raccordo Anulare, a causa di un incidente. Tuttavia, nella maggior parte delle arterie regionali, la viabilità resta fluida. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli sulla mobilità quotidiana nella zona euro e oltre.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio code nelle due direzioni sul tratto Urbano della Roma Teramo a seguito di un incidente altezza Portonaccio poi altre cose sono presenti sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare altezza Pontina del resto la viabilità è scorrevole su Gran parte delle strade e autostrade della regione Lazio infine ricordiamo che in zona euro e nella capitale fino a domani per l'evento presso il Centro Congressi la nuvola sono interdetta al transito carreggiate centrale e complanari nel tratto tra Largo Pella e le rampe della Roma Fiumicino attivi Qui divieti di sosta in tutta l'aria e modifica anche al servizio del trasporto pubblico con variazione di varie linee bus chiusura della Stazione euro e della linea B della metropolitana

#Treni | #Lavori | Modifiche Ferrovie Laziali Regione Lazio, cancellazioni, limitazioni/variazioni e sostituzioni con bus 9 e 10 #luglio, per lavori alla stazione di Roma Ostiense, per alcuni treni delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Vit Vai su Facebook

Limitazioni al traffico nella regione Lazio questo sabato in occasione dei funerali di Papa Francesco.; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale; Roma, firmato l’accordo sullo smart working per alleviare traffico e disagi.