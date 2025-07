Piersilvio Berlusconi verso la politica | Un avviso di sfratto per Tajani e un segnale che agita destra e centrosinistra

Piersilvio Berlusconi, con il suo potenziale ingresso in politica, scuote le fondamenta del panorama italiano, inviando un chiaro avviso a Tajani e ai protagonisti di destra e centrosinistra. La sua dichiarazione, fatta tra uno sguardo alla televisione e alle future alleanze, apre una nuova fase di incertezza e strategie politiche. La giornata, ormai più politica che mai, segna l'inizio di un possibile cambiamento destinato a riscrivere gli equilibri nazionali...

“ Piersilvio Berlusconi pensa di scendere in campo. È un avviso di sfratto per Tajani “. Con queste parole, l’ex presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ( in foto ) commenta le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Mediaset, che ieri, durante la presentazione dei palinsesti a Cologno Monzese, ha lasciato intendere un possibile ingresso in politica. La giornata, formalmente dedicata alla televisione, si è trasformata in un evento politico. “Ormai ho 56 anni, e papà scese in campo quando ne aveva 58”, ha detto Piersilvio, accendendo i riflettori su una prospettiva che potrebbe ridisegnare gli equilibri del centrodestra – e non solo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Piersilvio Berlusconi verso la politica: “Un avviso di sfratto per Tajani” e un segnale che agita destra e centrosinistra

