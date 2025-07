Wild Hearts S è disponibile la demo su Nintendo Switch 2

Preparati a vivere un'esperienza avvincente con Wild Hearts S, il nuovo gioco di caccia fantasy che promette emozioni senza limiti! KOEI TECMO Europe e Omega Force hanno appena rilasciato la demo su Nintendo Switch 2, offrendo ai giocatori l’opportunità di esplorare le prime fasi di avventura in solitaria o in compagnia. Non perdere questa anteprima esclusiva: la versione completa arriverà il 25 luglio, pronta a conquistare i cuori degli appassionati!

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Omega Force hanno pubblicato la demo per Nintendo Switch 2 del loro gioco di caccia fantasy di prossima uscita: Wild Hearts S. I giocatori possono scoprire le prime fasi di gioco in solitaria o con gli amici sia online* che in locale, grazie alla modalità multigiocatore fino a quattro persone. La versione completa di WILD HEARTS S sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch 2 a partire dal 25 luglio 2025. I giocatori possono scoprire le prime fasi di gioco in solitaria o con gli amici, sia online che locale, grazie alla modalità multigiocatore fino a quattro persone. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Wild Hearts S, è disponibile la demo su Nintendo Switch 2

Il producer di Wild Hearts S ha affermato che Nintendo Switch 2 è più vicino ad Xbox Series S che a PS4, in termini di "potenza di calcolo grezza".

