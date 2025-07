Roma incendio a Tor Bella Monaca | diversi intossicati e palazzo evacuato

Un incendio improvviso ha scosso questa sera Tor Bella Monaca, in largo Mengaroni, causando panico e disagi tra i residenti. Le fiamme, originate dai contatori dell’energia elettrica, hanno generato un fumo denso e acre, intossicando una ventina di persone e costringendo all’evacuazione dell’edificio. I soccorritori sono già al lavoro per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza. La comunità resta in attesa di aggiornamenti su questa emergenza che ha scosso il quartiere.

Un incendio dei contatori dell'energia elettrica è divampato questa sera, intorno le 19 in una palazzo di diversi piani a Tor Bella Monaca, in largo Mengaroni a Roma, nella 'Torre 3', un edificio di edilizia popolare di diversi piani. Il fumo denso e acre ha invaso i corridoi e parte delle abitazioni e un a ventina di residenti sono rimasti intossicati. I soccorsi. I vigili del fuoco con polizia e carabinieri hanno messo in sicurezza l'area ed hanno aiutato i residenti ad uscire all'esterno dai 72 appartamenti. Alcune abitazioni sono state dichiarate parzialmente inagibili e i residenti verranno trasferiti momentaneamente in alcune scuole messe a disposizione dal presidente del Vi Municipio Torri, Nicola Franco.

