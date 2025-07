I 200 accordi e il patto da 10 miliardi per Kiev | cosa è stato deciso a Roma

L'Italia si conferma protagonista nella ricostruzione dell'Ucraina, partecipando attivamente alla Conferenza per la ripresa di Kiev. Con circa 200 accordi firmati, tra cui 40 italiani, e un impegno economico di circa 10 miliardi di euro, il nostro Paese si posiziona in prima linea. Grazie anche all'annuncio del "European Flagship Fund", le prospettive di sostegno e sviluppo sono più promettenti che mai. Un passo deciso verso un futuro di rinascita condivisa.

Italia in prima linea nella ricostruzione ucraina. Oggi alla Conferenza per la ripresa dell'Ucraina sono stati siglati circa duecento accordi, di cui quaranta solo italiani, per un valore attorno ai 10 miliardi di euro. Ma non solo, basti pensare agli investimenti equivalenti per la ricostruzione che potranno essere sbloccati con garanzie e sovvenzioni previste dallo "European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine", annunciato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Tante le materie al centro del confronto - dalla difesa al gas naturale liquefatto, passando per l'export - e Roma interpreterà un ruolo da protagonista nella regione di Odessa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I 200 accordi e il patto da 10 miliardi per Kiev: cosa è stato deciso a Roma

