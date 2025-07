Ferrara Buskers Festival a fine agosto Ferrara è teatro en plein air

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: dal 27 al 31 agosto, Ferrara si trasforma nel cuore pulsante di musica, arte e spettacoli con la 38ª edizione del Ferrara Buskers Festival. Un vero teatro en plein air che accoglie oltre 60 performance serali, talk, mostre e laboratori per grandi e piccini. Un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera vibrante e creativa, senza dubbio imperdibile per gli amanti delle emozioni live.

Roma, 10 lug. (askanews) – La 38ma edizione del Ferrara buskers festival si svolge dal 27 al 31 agosto, nel centro storico di Ferrara, che per cinque giorni si trasformerà in un vero teatro en plein air, presentando più di 60 spettacoli ogni sera, oltre a talk, mostre, laboratori per adulti e bambini dedicati all’ambiente e alla musica. L’ingresso è di 8 euro, gratuito per gli under13. L’apertura sarà il 27 agosto alle 18 con la presentazione degli artisti presenti; la chiusura, come da tradizione, a partire dalle 17 di domenica 31 agosto, con la parata delle marching band, l’esibizione nell’ambito dell’iniziativa Porta la tua chitarra e diventa busker! e, infine, con Jimmy e Lucio: note a margine, una dedica a Lucio Dalla e Jimmy Villotti, con la proiezione, nel luogo dove furono buskers nel pomeriggio del 22 agosto 1989, in cui Dalla suonò il clarinetto con Jimmy Villotti alla chitarra, nella piazzetta San Michele. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Buskers, nasce la scuola a Ferrara: festival e anticipazioni - Ferrara si stesse preparando ad accogliere un nuovo capitolo dedicato alla musica di strada: nasce la scuola Buskers, un progetto ambizioso per coltivare talenti e diffondere la cultura urbana.

