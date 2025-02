Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 19 febbraio 2025: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno serata dedicata a Edoardo Bennato, su Canale 5 Le onde del passato. Guida aiTv della serata del 19Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 19? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Movie dalle 21.10 House of Gucci. Anni ’70. Patrizia Reggiani conosce Maurizio Gucci, rampollo della dinastia Gucci. Nasce una storia d’amore, osteggiata dal patriarca della famiglia, Rodolfo Gucci. La sfrenata ambizione della donna la porterà a tessere spericolate strategie che incrineranno i rapporti familiari, innescando una spirale incontrollata di tradimenti, decadenza, vendette.