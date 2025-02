Usail WP cancella pubblicità anti-Musk

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

1.58 Il Washington Post ha bloccato le pagine pubblicitarie acquistate da una organizzazione che chiedeva il licenziamento di Elondal Doge,il dipartimento dell'efficienza del governo Lo riporta il New York Times. Il gruppo Common Cause, assieme a un'altra organizzazione, aveva acquistato lache sarebbe dovuta andare in alcune edizioni del quotidiano della capitale. In particolare, due pagine avrebbero avvolto le edizioni che sarebbero state poi consegnate alla Casa Bianca, al Pentagono e al Congresso.