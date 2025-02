Lanazione.it - Rapinato e pestato in strada, muore dopo un anno di coma

Firenze, 18 febbraio 2025 – Lo haccerchiato in due. Il primo lo ha tenuto fermo, afferrandolo per una spalla. L’altro ha cercato di svuotargli le tasche. Senza però riuscirci. L’uomo, un fiorentino di 78 anni, ha poi tentato di divincolarsi, ma è stato atterrato con uno sgambetto. Nella caduta, l’anziano ha battuto violentemente la testa a terra. “Emorragia intraparenchimale e subaracnoidea”, è la diagnosi dei medici dell’ospedale Torregalli. È così entrato in uno stato diirreversibile. Uno dei due aggressori è stato poi arrestato, l’altro è ancora oggi irreperibile. I fatti risalgono all’ottobre del 2023. E pochi giorni fa,più di undi, l’uomo – ormai 80enne – è morto nel lettino della casa di cura Villa delle Terme. L’aggressione si è consumata in via del Sansovino, zona Isolotto, in pieno giorno.