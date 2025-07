Turista precipita dalla finestra di un hotel a Rapallo e muore | sul posto polizia e carabinieri

Una tragica perdita scuote Rapallo: una turista di circa 50 anni ha perso la vita precipitandosi dalla finestra di un hotel di lusso, mentre era in vacanza con il marito. Nonostante gli immediati soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare. Polizia e carabinieri stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell’accaduto, mentre la comunità si interroga su questa drammatica vicenda che ha lasciato tutti senza parole. La salma è a disposizione delle autorità per ulteriori accertamenti.

Una turista in vacanza a Rapallo è morta precipitando da una finestra della stanza che divideva con il marito in un albergo di lusso. I responsabili della struttura alberghiera hanno chiamato i soccorsi attraverso il 118, ma non è stato possibile salvare la donna, che ha circa 50 anni. Sul posto anche polizia e carabinieri per chiarire le cause della caduta partendo dalla ricostruzione delle ultime ore di vita della turista. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Turista precipita dalla finestra di un hotel a Rapallo e muore: sul posto polizia e carabinieri

