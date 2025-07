Pentathlon decimo posto per Roberto Micheli nella Finale di Coppa del Mondo

Dopo un emozionante percorso di qualificazioni e sfide intense, si conclude con un risultato di rilievo la Finale di Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno ad Alessandria d’Egitto. Roberto Micheli, il nostro unico rappresentante in finale, si classifica al decimo posto tra i migliori al mondo. Un risultato che testimonia talento e determinazione, e che rafforza la presenza italiana in questa disciplina. Ora, l’attenzione si sposta alle prossime sfide e all’auspicio di nuovi successi.

Cala il sipario, all’Arab Academy for Science Technology & Maritime Transport di Alessandria d’Egitto, sulla Finale della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno: l’unico azzurro ad aver raggiunto l’ultimo atto maschile, Roberto Micheli, centra il 10° posto nella gara vinta dal padrone di casa egiziano Moutaz Mohamed. Dopo il successo di Farida Khalil tra le donne, l’Egitto conquista la vittoria anche nella finale maschile, andata al campione del mondo della categoria Junior, il connazionale Moutaz Mohamed, che fa segnare un nuovo record, chiudendo a quota 1583 punti. La piazza d’onore va al ceco Matej Lukas, secondo a quota 1574, a 9? dal vincitore, mentre sale sul gradino più basso del podio il francese Ugo Fleurot, terzo con 1567, a 16?. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, decimo posto per Roberto Micheli nella Finale di Coppa del Mondo

In questa notizia si parla di: finale - mondo - pentathlon - posto

Musica, cibo dal mondo e divertimento a Finale con il Food Truck Festival - Dal 16 al 18 maggio, i giardini De Gasperi di Finale Emilia si trasformeranno in un’esplosione di sapori e divertimento con il Food Truck Festival.

VOLANO PIATTELLI… … a Lonato del Garda! Se la Coppa del Mondo di tiro a volo sbarca in Italia, tutto diventa più magico! Silvana Stanco e Gabriele Rossetti guidano l’#ItaliaTeam da oggi fino al 13 luglio! Facciamoci sentireeeee FITAV - Federazione Vai su Facebook

Italia in vetta al World Ranking: Giorgio Malan numero 1 al mondo, secondo Matteo Cicinelli; Coppa del Mondo Pentathlon Moderno UIPM 2025 - Pazardzhik - Bulgaria; Pentathlon, Matteo Cicinelli è oro in Egitto in Coppa del Mondo.

Pentathlon moderno, Tognetti quinta nella Finale di World Cup ad Alessandria d’Egitto - Aurora Tognetti conquista un prezioso quinto posto nella Finale di World Cup di Pentathlon Moderno ad Alessandria D'Egitto. Si legge su msn.com

Pentathlon, Matteo Cicinelli e Giorgio Malan centrano l'ultimo atto nella finale di Coppa del Mondo - OA Sport - Pentathlon, Matteo Cicinelli si avvicina alla qualificazione olimpica dopo l’11° posto nella finale di Coppa del Mondo Pentathlon, Italia settima nella staffetta mista della finale di Coppa del ... Lo riporta oasport.it