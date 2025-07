Game one 2024 rompe record | riuscirà il 2025 a ripetere il successo?

Nel 2024, Game One ha stabilito un record incredibile, e ora il 2025 si prepara a confermare la sua leadership. Il panorama videoludico internazionale si evolve rapidamente, con titoli sempre più innovativi e coinvolgenti. Tra questi, spicca Black Myth: Wukong di GameScience, che ha rivoluzionato il mercato cinese e oltre. Ma riuscirà il nuovo anno a ripetere il successo? La sfida è aperta, e il mondo attende con trepidazione i prossimi capitoli di questa straordinaria evoluzione.

Il panorama videoludico internazionale continua a evolversi con titoli sempre più ambiziosi, capaci di catturare l'attenzione del pubblico e di stabilire nuovi record di audience. Tra le produzioni che hanno riscosso grande successo nel 2024, spicca Black Myth: Wukong, sviluppato da GameScience, studio cinese. Questo gioco ha rappresentato un vero e proprio balzo in avanti per il mercato dei videogiochi in Cina, superando i risultati ottenuti dai mobile game più popolari e affermandosi come uno dei titoli più giocati sulla piattaforma Steam. black myth: wukong e il suo impatto sul mercato cinese.

