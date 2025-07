Inter Simeone lo scarica | affare low cost con l’Atletico

L’Inter tenta il colpo low cost dall’Atletico Madrid: Diego Simeone ha deciso di liberarsi di un suo giocatore, aprendo così una ghiotta opportunità di mercato per i nerazzurri. La dirigenza interista, sempre attenta alle occasioni, è pronta a cogliere questa chance per rafforzare la rosa senza sforare il budget. La cautela resta alta, ma l’entusiasmo per questa nuova pista cresce: la strategia è chiara e il futuro ancora tutto da scrivere.

L'Inter si sta guardando attorno ed in tal senso in sede di calciomercato arriva una ghiotta opportunità dall'Atletico Madrid. Diego Pablo Simeone ha deciso di scaricarlo e può essere una occasione a basso costo per i nerazzurri. Non si ferma la ricerca dei giusti rinforzi da consegnare nelle mani di Cristian Chivu per i nerazzurri, che sono consapevoli del fatto che c'è un margine di rischio ridotto al minimo dal momento che si cambierà molto e c'è un tecnico giovane in panchina. Bisogna, di conseguenza, metterlo nelle condizioni ideali per esprimere pienamente quelle che sono le sue potenzialità, dandogli il tempo anche di sbagliare.

