Cade dalla moto in Valtrebbia e precipita per 50 metri | grave motociclista 68enne di Pavia

Un drammatico incidente scuote la Val Trebbia: un motociclista di 68 anni, residente a Pavia, è precipitato per circa 50 metri in una scarpata nel territorio di Marsaglia, tra Ponte e Corte Brugnatella. L'uomo, rimasto gravemente ferito, stava percorrendo la strada quando ha perso il controllo della moto. Sono stati alcuni motociclisti di passaggio a dare l’allarme e a prestare i primi soccorsi. La sua vicenda ci ricorda quanto possa essere fragile la vita sulla strada.

Un motociclista di 68 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato per circa 50 metri in una scarpata vicino al fiume Trebbia. L'incidente è avvenuto in località Rovaiola Sopra, nel territorio di Marsaglia (Piacenza), tra l'omonimo ponte e Corte Brugnatella. La dinamica. L'uomo, residente a Pavia, stava percorrendo la strada quando ha perso il controllo della moto finendo nel dirupo. Alcuni motociclisti di passaggio hanno notato il mezzo sulla carreggiata e si sono accorti che il conducente era scomparso, individuandolo poi nel tratto impervio sottostante. I soccorsi. Immediato l'allarme ai soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cade dalla moto in Valtrebbia e precipita per 50 metri: grave motociclista 68enne di Pavia

In questa notizia si parla di: motociclista - moto - pavia - cade

Incidente tra moto e camion a Milano: morta motociclista di 37 anni - Un tragico incidente stradale ha scosso Milano nel tardo pomeriggio di oggi, 15 maggio 2025. In via Arcivescovo Calabiana, una motociclista di 37 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro con un camion.

Fatale l’impatto a terra dopo la caduta: il giovane motociclista, originario dell'Ecuador e residente a Opera, guidava una Yamaha 1000 in direzione Pavia Vai su Facebook

Cade dalla moto in Valtrebbia e precipita per 50 metri: grave motociclista 68enne di Pavia; Tragico schianto sulla Vigentina: muore giovane motociclista 20enne; Ottobiano, cade in pista: ferito un motociclista di 37 anni.

Cade dalla moto in Valtrebbia e precipita per 50 metri: grave motociclista 68enne di Pavia - Il centauro è stato trasportato e ricoverato all’ospedale di Parma dopo l’allarme lanciato da altri motociclisti all'altezza di Marsaglia ... Da msn.com

Motociclista di 68 anni cade per 50 metri in una scarpata vicino al fiume trebbia, condizioni gravi - un uomo di 68 anni cade da 50 metri vicino al fiume Trebbia a Marsaglia, soccorso dal Soccorso Alpino Emilia Romagna, elisoccorso di Milano e vigili del fuoco, trasportato in codice 3 all’ospedale Mag ... Scrive gaeta.it