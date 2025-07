LIVE Alcaraz-Rublev 6-7 3-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | attenti al russo!!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Un punto ha fatto Alcaraz nel 2° set in risposta. 40-0 Con il rovescio Rublev, fa quasi specie dirlo. 30-0 Paurosa difesa del russo di rovescio, come sta giocando! 15-0 Continua a non rispondere mai in questo set lo spagnolo. 3-2 Con la prima e la volèe di rovescio Alcaraz. 40-15 In rete il dritto difensivo del russo. 30-15 Lascia fermo con il dritto il rivale Rublev. 30-0 Il nastro aggiusta la palla allo spagnolo, che trafigge il russo. 15-0 Servizio vincente Alcaraz. 2-2 A zero il russo. 40-0 Lungo un altro dritto Alcaraz. 30-0 Ace (5°). 15-0 Con il dritto lungoriga e lo smash Rublev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Rublev 6-7, 3-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: attenti al russo!!

